Jong CD&V gaat deze week opnieuw speelgoed inzamelen Marc Colpaert

09 december 2019

12u59 2 Gooik Jong CD&V organiseert dit jaar al voor de twaalfde keer hun speelgoedinzameling. Mensen kunnen opnieuw speelgoed bij hen komen doneren voor het goede doel tot 14 december.

Wie nog wat oud speelgoed in goede staat heeft liggen kan dit binnenbrengen bij enkele leden van Jong CD&V zoals Jonas De Maeseneer in de Pattestraat 7 in Kester, Samuel Billens in de Klein Brusselstraat 1 in Gooik, bij Ellen Vereman in de Havilandstraat 25 in Leerbeek of in de Heerbaan 41 a in Oetingen. Met het ingezameld speelgoed organiseren zij dan ‘De Warmste Zondag’ op zondag 15 december vanaf 14 uur in het Jeugdhuis van Gooik. Alle kinderen en hun familie zijn van harte welkom om die dag een speelgoedje te komen uitkiezen en te genieten van een gezellige sfeer met de film ‘Frozen’, aangevuld met verse chocomelk en cake. “Dit is een warme kerstactie die wij organiseren omdat we ieder kind de kans willen geven om een kerstcadeautje te krijgen of te schenken. De kinderen kunnen zelf knutselen met duurzaam inpakpapier om er een mooi pakje van te maken”, zegt Laura Timmermans.

De opbrengst die ze krijgen door vrije bijdrages te vragen bij de verkoop van chocomelk en cake, gaat naar een organisatie, ’t Opkikkertje, die aan kinderen de nodige steun geeft door het aanbieden van workshops en creatieve therapie, om zo hun talenten naar boven te halen. Het overblijvende speelgoed wordt verdeeld aan jeugdvoorzieningen uit de regio. Meer info bij Jonas De Maeseneer op het nummer 0495/76.58.70.