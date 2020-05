Jong CD&V-afdelingen Gooik en Herne starten zoektocht voor jongeren ‘Out of the Box’ Amber Gys

20 mei 2020

15u38 0 Gooik De Jong CD&V-afdelingen van Gooik en Herne slaan voor de eerste keer de handen in elkaar. Ze starten met een actieve zoekactie voor jongeren in beide gemeenten: ‘Out of the box’.

Ook de geplande acties en evenementen van de Jong CD&V-afdelingen zijn door de coronamaatregelen volledig in het water gevallen. Daarom staken ze de afgelopen weken de koppen (online) bij elkaar om een actie uit te werken. “We willen de mensen op zoek laten gaan naar onze Jong CD&V Box op een locatie in Gooik of Herne”, vertelt Brent Roobaert, voorzitter van Jong CD&V Herne. We mogen nog niet massaal uit ons kot komen, maar wel om alleen of samen met het gezin een wandel- of fietstocht te maken. “Out of the Box verwijst naar uit ons kot komen, maar ook naar ons jeugdig enthousiasme en ideeën dat we als jonge politici aan de dag willen brengen’, vertelt Laura Timmermans, voorzitter van Jong CD&V Gooik.

Tip naar locatie

Het spel start op donderdag 21 mei om 18 uur en eindigt op 25 juni om 22 uur. De box zal afwisselend in Gooik en Herne worden geplaatst en blijft 48 uur op dezelfde locatie staan. Op de sociale media van Jong CD&V Gooik en Herne zal telkens een tip naar de locatie worden geplaatst. Deelnemers moeten in deze box een papiertje steken met hun naam, mailadres, woonplaats en gsm-nummer. Na elke deelnameperiode wordt één winnaar getrokken. Deze persoon mag deelnemen aan het finalespel op donderdag 25 juni om 20 uur, via videochat ZOOM.

Per wedstrijdperiode is één deelname toegestaan per persoon en de minimumleeftijd is 16 jaar. Per gezin is het mogelijk om eenmaal een prijs in ontvangst te nemen. Het finalespel zal bestaan uit een quiz en zal via Facebook live te volgen zijn. Iedere deelnemer aan het finalespel wint een waardebon tussen 25 en 100 euro, te spenderen bij de lokale handelaars in Gooik of Herne.