Jo Baert start ‘De Gooikse Coronaronde’ op Amber Gys

19 mei 2020

13u49 1 Gooik Oud-schepen Jo Baert stippelde een gratis fotozoektocht uit met de fiets door Gooik. Op deze manier kunnen inwoners van Gooik en omstreken op een leuke manier de streek verkennen of (her)ontdekken.

Gezien er in deze coronatijd meer mensen gaan fietsen of wandelen, maakte Jo Baert van de gelegenheid gebruik om een fotozoektocht uit te stippelen. Een tocht langs de gemeentegrenzen met de (elektrische) fiets biedt een uitgelezen kans om je gemeente te (her)ontdekken. Gooik verleent dan ook haar steun aan dit initiatief.

Volgens oud-schepen Jo Baert kan dit gebeuren in gezinsverband of met vrienden, maar wel volgens de opgelegde coronamaatregelen. “De zoektocht kan gefietst worden tot 31 augustus”, vertelt Jo. “Iedereen kan dus fietsen op het moment dat hem best past, zodat onnodige drukte kan vermeden worden.”

25 vragen

Het gaat om een rit van in totaal 30 kilometer langs rustige en deels onverharde wegen. Aangezien het een ronde is, kan je vertrekken op verschillende plaatsen op het parcours. Je kan de ronde niet met de wagen maken omdat obstakels op de weg dit verhinderen. De weg wordt klaar en duidelijk uitgelegd en is ook voor GPS-gebruik te downloaden op de website www.samenvoorgooik.be. Onderweg zijn er 25 vragen waarop het antwoord bijna altijd ter plaatse te vinden is.

Bij verschillende handelaars in de gemeente kan iedereen een handig bundeltje gratis meenemen met meer informatie, wegbeschrijving en tips voor de vragen. Dat kan ook via de website afgeprint worden. Je kan je antwoorden ten laatste op 31 augustus inleveren bij Jo zelf.