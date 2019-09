JNM Pajottenland rapen zwerfvuil op langs Gooikse wandelwegen tijdens World Cleanup Day Michiel Elinckx

24 september 2019

16u31 0 Gooik Afgelopen weekend hield Jeugdbond voor Natuur en Milieu Pajottenland een grote zwerfvuilactie voor de World Cleanup Day.

JNM Pajottenland hield, net als de andere 37 JNM-afdelingen, zijn startdag in het weekend van 21 september. De JNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. Elke zaterdag zoeken ze de natuur op, houden ze beheerwerken of proberen ze mensen bewust te maken van de milieuproblematiek en doen ze hier zelf iets aan. In het kader van dit laatste hebben ze op 21 september mee zwerfvuil geraapt om de Gooikse wandelwegen terug properder te maken. Daarnaast hebben ze aan de leden spelenderwijs uitleg gegeven over sorteren en recycleren.