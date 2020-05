Jeugdhuis Guuk start met dranklevering aan huis Amber Gys

25 mei 2020

15u03 0 Gooik Door de coronamaatregelen blijft ook het Jeugdhuis van Gooik al weken gesloten. Om de kas te spijzen en om de sfeer van het jeugdhuis tot bij haar bezoekers te brengen, startte JH Guuk afgelopen week met drankleveringen aan huis.

In normale tijden biedt JH Guuk een uitgebreide kaart aan haar bezoekers met lage prijzen. “Pintjes worden normaal getapt aan anderhalve euro en zware bieren schenken wij voor 2.50 euro omdat we op deze manier ontspanning voor jongeren betaalbaar kunnen houden”, vertelt Annelore Pappaert, nieuw-verkozen secretaris van JH Guuk. “Om onze kas toch te blijven spijzen tijdens de coronacrisis, kunnen deze dranken nu online besteld worden en dan brengen wij deze tot bij onze klanten.”

Eind dit jaar staat de sloop van het huidige gebouw van het jeugdhuis gepland. Daarom hoopte het bestuur om dit jaar nog een laatste keer een feest te houden huidige locatie en zo een spaarpot aan te leggen om het nieuwe gebouw in te kleden. “Deze plannen vallen nu helaas in het water, maar door leveringen aan huis aan te bieden hopen we dit toch te compenseren”, gaat financieel verantwoordelijke Maxime De Vroede verder. Geïnteresseerden kunnen online een bestelling plaatsen via een Google Form op de Facebookpagina van JH Guuk. Betaling verloopt bij voorkeur elektronisch. De leden van het Jeugdhuis leveren de dranken aan huis in de gemeenten Gooik, Lennik, Herne, Pepingen en Roosdaal.