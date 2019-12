Jeugdhuis Guuk bestaat 14 jaar en dat werd voor de laatste keer gevierd in het oude gebouw De kans bestaat dat Guuk straks geen lokaal meer heeft Marc Colpaert

02 december 2019

12u20 2

Het jeugdhuis Guuk in het centrum van Gooik bestaat 14 jaar en dat werd gevierd met een receptie in hun lokaal. Er zijn plannen om het oude gebouw samen met café De Vrede af te breken, dus vierden de leden van het jeugdhuis nog een extra feestje in hun oud lokaal.

Met het jeugdhuis Guuk werd gestart eind 2005 en ieder jaar wordt er rond die datum wel een feestje gebouwd in hun lokaal om dit te vieren. Ook dit jaar was dit niet anders met optredens van onder meer de dj’s Twallie en Triple-Horse. “Natuurlijk is het dit jaar wel met een hoop vraagtekens dat we hier staan, zeker nu wij weten dat in de loop van volgend jaar de kans bestaat dat de zaal - die zich achter café De Vrede bevindt - kan afgebroken worden. Wij zullen zeker nog tot in de zomer hier kunnen blijven zo werd ons beloofd. Wij hopen dat we nadien nog een plaatsje gaan krijgen in het nieuwe concept”, aldus Jason Broodcoorens. Het is namelijk de bedoeling dat de gebouwen zoals het café De Vrede en de achterliggende zaal met het jeugdhuis, plaats moeten ruimen voor een nieuw bouwproject in het centrum van de gemeente.” Het zou natuurlijk heel spijtig zijn moest onze jeugd geen vaste stek maar krijgen in het centrum van onze gemeente. De kans is vandaag heel groot dat er ook in de nieuwbouw voor hen een ruimte zal zijn ongeveer op dezelfde plaats waar het huidige gebouw staat”, liet burgemeester Michel Doomst(CD&V)ons weten.