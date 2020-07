Jeugdheem Strijland ontvangt 6.452 euro van Vlaanderen voor moderniseringswerken Amber Gys

10 juli 2020

11u04 0 Gooik Vlaanderen ondersteunt Jeugdheem Strijland met 6.452 euro voor moderniseringswerken. In totaal werd er bijna 1 miljoen euro geïnvesteerd in 62 erkende Vlaamse jeugdverblijven.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 948 911 euro in 62 erkende jeugdverblijven in Vlaanderen. Met die gerichte investeringen kunnen de uitbaters van jeugdverblijven inzetten op meer kindvriendelijkheid en hun verblijf ook moderner en brandveiliger maken. “Zeker in deze coronatijden moeten we toeristische ondernemers die blijven investeren een duw in de rug geven”, zegt Demir. Ook de lokale N-VA-afdeling van Gooik vindt veilige en moderne jeugdverblijven belangrijk. “Daarnaast moedigen wij ook de andere Gooikse jeugdverenigingen aan om verder in te zetten op moderne jeugdverblijven”, zegt Gooiks fractieleider Steve Dehandschutter. “Wij zijn dan ook blijven aandringen bij het gemeentebestuur om naast renteloze leningen ook verhoogde subsidies toe te kennen aan jeugdverenigingen die investeren in renovatie of nieuwbouwprojecten. Met succes, want vorige gemeenteraad werden investeringstoelagen tot 50.000 euro per jeugdvereniging goedgekeurd.”