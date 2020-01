Jeugd uit Duitse Altenberge wil verbroedering met Gooik nieuw leven inblazen Marc Colpaert

15 januari 2020

Ongeveer twintig jongeren van een jeugdvereniging uit Altenberge in Duitsland zakten af naar de lokalen van de Gooikse Chiro Uidekrij in het centrum van de gemeente.

Enkele maanden geleden werd nog de vraag gesteld of een verbroedering tussen de Vlaamse gemeente Gooik en het Duitse Altenberge nog wel zin had. Wat later werd beslist om de verbroedering een nieuwe uitstraling te geven en op een hedendaagse maat te snijden. Sedert Pinksteren 1979 is Gooik partner van de Duitse gemeente Altenberge, dat zowat 350 km van Gooik verwijderd ligt. Altenberge ligt in Westfalen, in het noordwesten van Duitsland en telt meer dan 10.000 inwoners. “Ik ben dan ook heel blij dat er afgelopen weekend een 20-tal jonge mensen naar Gooik zijn afgezakt”, zegt André De Leener, een van de bezielers achter deze verbroedering. “Ze kwamen een weekendje naar Gooik om plannen te maken wat ze als jeugdvereniging dit jaar allemaal gaan doen. We hopen natuurlijk dat deze mensen ook enkele keren afzakken naar onze streek, dat zou een goede zaak zijn voor de verbroedering tussen beide gemeenten”, aldus De Leener. De Duitse jongeren waren ook nog te vinden op een concert van de Muziekacademie in De Cam.