Jelle Cleymans en zijn El Bandido's komen naar de Pareltjesworp Marc Colpaert

30 juli 2019

15u12 2

Op 15 augustus zullen Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s te gast zijn in het gemeentehuis om chocolade pareltjes in de massa te gooien. De organisatoren van de Landelijke Gilde Gooik en de gemeente hopen natuurlijk op een schitterende zonnige dag om opnieuw de grote massa naar het plein voor het gemeentehuis te krijgen. Dat Jelle Cleymans een oprechte liefde koestert voor de betere Nederlandstalige levensliederen, weet intussen zowat iedereen. Daarom besliste hij om deze zomer zijn muzikale rovers, oftewel een zeskoppige band, samen te roepen voor een tournee door Vlaanderen. Om 15 uur zal hij samen met zijn vrienden de chocolade pareltjes in de massa gooien voor het gemeentehuis van Gooik en nadien om 16.45 uur geven ze een optreden op de oude atletiekpiste even verderop. Daar is die dag heel wat te beleven zoals een optreden van de dansgroep Crescendo, een roofvogelshow, ‘Nico zingt Hazes’ en als afsluiter een optreden van Bram & Lennert.