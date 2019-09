Jef en Lieve uit Kester zijn 50 jaar getrouwd Marc Colpaert

25 september 2019



Jef Van Nimmen en Lieve Vandereeckt uit Kester zijn 50 jaar getrouwd en dat werd gevierd in de zaal Ter Heyde in Kester. Lieve kwam op bezoek bij een vriendin in Sint-Amands aan de Schelde, Jef woonde daar in de buurt, Lieve sloeg haar haak uit en had haar huidige man Jef te pakken. Ze trouwden en kregen twee kinderen Jo en Kaat. Ondertussen groeide de familie verder uit met twee kleinkinderen. Jef ging werken bij Bell Telephone(nu Alcatel) en Lieve was een logopediste in de school Don Bosco in Halle. Heel wat parochiale verenigingen zoals de chiro, de parochie en de kerkraad liggen hen nauw aan het hart.