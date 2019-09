Italiaans buurtfeest in de Kindekensstraat Marc Colpaert

04 september 2019

16u53 0

Een zestigtal personen zakten af naar de Kindekensstraat in Gooik voor hun buurtfeest dat dit jaar als thema ‘Italië’ meekreeg. De bewoners van de Letterbeekstraat en de Kindekensstraat waren welkom ten huize Geert Goddeau voor een gezellige avond. Onder de aanwezigen waren ook 12 bewoners en twee begeleiders van de vzw Zonnelied, De Pionier, die een glaasje kwamen meedrinken en een dessertje verorberden. Er werd petanque gespeeld, er was een spelkoffer van de gemeente en de kinderen konden naar hartenlust ravotten in de grote tuin. De hapjes en de muziek hadden allemaal een Italiaans tintje die avond.