Is er nog hoop voor de spiegeltent? Gemeente onderzoekt of gevaarte hersteld kan worden

Marc Colpaert

19 juni 2019

10u42 2 Gooik De gemeente Gooik zal de volgende weken bekijken of de spiegeltent die normaal achter de bibliotheek van Gooik wordt opgesteld nog kan hersteld worden.

Al enkele jaren huurt de gemeente Gooik van de provincie Vlaams-Brabant een oude spiegeltent. In de lente wordt deze normaal achter de bib geplaatst, om in de herfst terug afgebroken te worden. Vandaag is de plaats waar de spiegeltent normaal moet komen echter nog steeds leeg.

Restauratie

“We zullen één van de komende dagen nagaan welke kosten nodig zijn voor een restauratie van de tent. Het is namelijk zo dat sommige dragende elementen aan herstelling toe zijn. Die moeten nagekeken worden zodat de tent weer veilig kan opgesteld worden”, zegt schepen Simon De Boeck(CD&V). De kans is dan ook uitermate groot dat de spiegeltent dit jaar niet meer zal opgesteld worden. Ondertussen liet de provincie Vlaams-Brabant wel al aan de gemeente weten dat ze de spiegeltent nog voor enkele jaren mag gebruiken.