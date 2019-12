Inwoners Gooik krijgen inspraak in fietsplan Marc Colpaert

11 december 2019

11u15 3 Gooik Iedereen is woensdagavond welkom in de zaal De Cam om te spreken over een fietsplan voor Gooik. Er loopt nog tot eind dit jaar ook een online enquête via www.gooik.be/fietsplan. Vandaag heeft de gemeente al een eerste fietsstraat in de Paddenbroekstraat in Gooik.

De gemeente Gooik wil de komende jaren meer Gooikenaars op de fiets krijgen. De fiets is de voorbije jaren aan een serieuze opmars bezig en is, zeker voor korte afstanden, een zeer goed alternatief voor verplaatsingen met de auto. Bovendien is fietsen gezond, goedkoop, goed voor milieu en klimaat en zorgt het voor weinig overlast. Fietsen heeft dus veel voordelen, maar is in een landelijke gemeente nog niet altijd een evidente keuze. Daar wil Gooik verandering in brengen.

Daarom heeft de gemeente Gooik centen voorzien in het meerjarenplan en wil het werk maken van een totaalaanpak. “Geen losse aparte projecten die niet op elkaar aansluiten, maar bouwen aan een netwerk van doorlopende en veilige fietsroutes. Daarom is Gooik gestart met de opmaak van een fietsplan, door de mobiliteitsexperten van A2B-mobility uit Halle. Samen brengen we de huidige situatie in kaart en plannen projecten om de gemeente helemaal fietsvriendelijk te maken, met veel aandacht voor veiligheid en comfort”, vertelde schepen Simon De Boeck(CD&V).

Als één van de eerste stappen luistert de gemeente naar haar inwoners. Op 11 december nodigt Gooik alle geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over het fietsbeleid voor Gooik. Deze avond gaat door om 20 uur in De Cam in Gooik. Daar wordt het project door het studiebureau A2Bmobility voorgesteld en kan iedereen meewerken en ideeën aanreiken om het fietsbeleid vorm te geven.

Tijdens de maand december kunnen alle inwoners eveneens een enquête invullen. De enquête zal online beschikbaar zijn via www.gooik.be/fietsplan en zal vooral online gebeuren. Wie niet de mogelijkheid heeft om online de enquête in te vullen, kan een formulier aanvragen op het gemeentehuis. Alle scholen en verenigingen van de gemeente krijgen eerstdaags een mailtje om zeker deel te nemen aan de enquête.