Indira zit in de finale van Queen of the Models Marc Colpaert

05 juni 2019

11u37 4

Indira Vandevelde(16) uit Gooik is een van de negen finalisten die eind dit jaar gaat strijden voor het kroontje van Queen of the Models. Indira is al vele jaren een gekende naam in de danswereld in het Pajottenland en ver daarbuiten. Zo werd ze al enkele keren Vlaams- en Belgisch Kampioen in verschillende dansstijlen, zoals hip-hop en disco-dance. Toen een fotograaf haar op een danswedstrijd aansprak om foto’s van haar te maken, begon de bal te rollen. “Deze fotograaf maakte een individuele fotoshoot van mij en voor ik het wist was ik ingeschreven, samen met 500 andere meisjes voor de modellenwedstrijd ‘Queen of the Models’”, lacht Indira. Ondertussen vielen er al heel wat meisjes af en is Indira nu één van de 9 kandidaten die in de finale zit. “Mijn dansen blijft natuurlijk op de eerste plaats staan, maar daarnaast een loopbaan als model zie ik wel zitten”, zegt ze. Op 26 oktober gaat de finale door in Bredene en ondertussen werd afgesproken dat er heel wat mensen vanuit het Pajottenland de trip gaan maken om Indira te steunen die dag. Wie mee wilt gaan die dag er zijn nog enkele plaatsen vrij, neem dan zeker contact op met de mama van Indira, op het nummer 0494/05.03.34.