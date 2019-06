Iets mindere opbrengst voor Rode Kruis actie Marc Colpaert

04 juni 2019

10u31 0

De verkoop van de Rode Kruis stickers afdeling Lennik-Gooik bracht dit jaar 8.450 euro op dat is iets minder dan de 10.000 euro van vorig jaar. Gedurende een tweetal weken werden op enkele plaatsen zoals aan de uitgang van de Okay in Lennik en ter hoogte van de Delhaize in Gooik, stickers verkocht voor het Rode Kruis. “ Wij hebben het dit jaar met minder vrijwilligers moeten stellen, daarom dat de verkoop een beetje tegenvalt. Ook staan we niet aan drukke kruispunten want dit vinden wij persoonlijk nogal gevaarlijk. Al mag men met een bedrag van meer dan 8.000 euro toch nog best tevreden zijn”, vertelde Anne Abeels van het Rode Kruis. Met dit geld zal er nieuw materiaal gekocht worden voor de plaatselijke uitleendienst. “Wij willen zeker een kinderrolstoel aankopen en nog tal van klein materiaal voor de uitleendienst”, besluit Abeels.