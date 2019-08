Iemand betaalde zijn ijsje met vals 'Movie Money' geld In het Pajottenland loopt er iemand rond met vals geld Marc Colpaert

28 augustus 2019

19u13

Een onbekende persoon heeft aan de ijskar van de Pajotse Crèmekar uit Gooik zijn ijsje betaald met een vals biljet van 10 euro. Het was zo goed nagemaakt, blijkbaar een soort filmgeld er staat ‘Movie Money’ op het briefje, dat de vakantiestudent die op ronde was het niet opmerkte.

De ijsronde van de Crèmekar uit Gooik liep niet zoals het hoorde want toen de vakantiestudent met zijn geld bij Gunther De Wilde en Ellen Robeyn aankwam, ontdekten ze dat er een vals briefje van 10 euro tussen zat. “Wij vermoeden dat het op onze ronde door Herfelingen of Strijland in Gooik moet zijn voorgevallen. Het briefje van 10 euro was zo goed nagemaakt dat onze student geen schuld treft. Wie denkt daar nu aan dat men in het Pajottenland met vals geld gaat betalen. Wie het was dat kunnen wij niet achterhalen”, zegt Ellen Robeyn. Ondertussen heeft een vriend hun verteld dat er deze week ook iemand met een vals briefje van 20 euro in de Flavor Shop in Gooik heeft betaald. Het zou hier gaan om een soort van filmgeld, want op de zijkant van het biljet staat dit vermeld in het Engels en er staat tevens ‘Movie Money’ op. “Wij gaan nu klacht indienen bij de Politie en in de toekomst gaan we zeker beter opletten, dat we geen nieuw vals geld krijgen”, zeggen Ellen en Gunther. Wie ook een vals briefje ontdekt gaat best daarmee naar de Politie. “Er werd bij ons voorlopig nog geen klacht ingediend, wij hopen wel dat iedereen die een vals briefje ontdekt ons dit laat weten”, zegt Serge Roelens van de Politie Pajottenland.