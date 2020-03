Horecazaken leefden verbod na in het Pajottenland, skatepark, parken en voetbalpleinen trokken wel veel volk Tom Vierendeels

16u08 0 Gooik Horecazaken in de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland hebben volgens korpschef ad interim Philippe Annys de opgelegde maatregelen van de federale regering goed nageleefd. Wel werd er gesensibiliseerd op plaatsen waar veel volk in openlucht bij elkaar verbleef.

“De horeca heeft de regels zeer goed opgevolgd en vrijdagavond verliep alles goed”, vertelt commissaris Annys. De politiezone kondigde vrijdag al aan streng te zullen toezien op het naleven van de regels. “Tijdens het weekend stelden we wel vast dat er gevoetbald werd op voetbalpleinen en ook aan het Lennikse skatepark was het zeer druk. De parken zoals die in Gaasbeek en Ter Rijst in Pepingen kregen ook heel wat bezoekers over de vloer. Het is niet verboden, maar veel volk bij elkaar baart ons wel wat zorgen. We maken de mensen dat ook op een rustige manier duidelijk, zonder te verbaliseren. We hebben die bezorgdheden wel doorgegeven aan de hogere overheid en zij zullen zich moeten buigen of er hier concrete afspraken of regels over komen.”