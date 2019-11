Honderdtal renners aan de start van Cyclocross Kester Tom Vierendeels

14 november 2019

18u08 0 Gooik Een honderdtal cyclocrossers, waarvan de jongsten zes tot negen jaar zijn, heeft deelgenomen aan de negende ‘Cyclocross Kester’. Deze sportieve gebeurtenis wordt in ‘Den Dael’ georganiseerd door GSC Den Ijzeren Man, een groep sportieve buren uit Kester.

GSC (wat voor Gooikse Sportclub staat red.) Den Ijzeren Man was oorspronkelijk een minivoetbalclub met enkele Kesterse buren. “Om geld in onze kassa te krijgen begonnen we met het organiseren van een cyclocross”, klinkt het. “In het begin wilden we vooral een soort estafette organiseren waarbij de verschillende Gooikse wijken het tegen elkaar opnamen, maar dit vloeide over in een gewone cyclocross voor de jeugd.” Maar zeven jaar geleden gingen de sportievelingen een samenwerking met de Wielervrienden Zennevallei aan. Die rijden wekelijks ergens een cross en hun prestaties worden bijgehouden in een klassement. Voor deze wedstrijd kwamen zondagochtend 65 deelnemers aan de start in de Kesterse Daalstraat. Verspreid over drie leeftijdscategorieën namen vanaf de middag ook een veertigtal jonge renners vanaf zes jaar deel aan de cross wat in samenwerking met Wielerschool Pajottenland gebeurde. Om het plezant te houden worden geen geldprijzen geschonken, maar zijn er wel prijzen in natura te winnen.