Honderdduizenden VTM-kijkers zien huwelijksaanzoek van Lien, vriendin Tacha zei ja! Amber Gys

05 april 2020

10u10 0 Gooik Tijdens de uitzending van het VTM-nieuws op donderdag 2 april kwam er een opvallend huwelijksaanzoek via onze drone in het Vlaams-Brabantse Gooik.

Op donderdag 2 april vloog de VTM-drone boven het Pajotse Gooik, en dat bleef niet onopgemerkt. De 28-jarige Lien Durang legde een spandoek neer op het gras met daarop de tekst: ‘Tacha, wil je met me trouwen?’. Tacha Keyaerts zei enthousiast en volmondig ja! “Ik had al even het idee haar te vragen maar ik wou origineel zijn en iets doen dat voor eeuwig onthouden zal worden. En bij deze, dit kan je maar 1 keer meemaken in je hele leven”, legt Lien uit. “Het idee is samen met mijn schoonzus ontstaan terwijl mijn buren meehielpen met het grote spandoek.”

En een verrassing was het zeker, wanneer onze drone overvloog rond 16u zag vriendin Tacha de spandoek. “Ze was heel verrast maar zei toch volmondig ja!”