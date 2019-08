Het kleine zeil wordt dit jaar niet meer geplaatst Marc Colpaert

13 augustus 2019

14u36

Het kleine zeil voor de kerk van Gooik zal dit jaar niet meer geplaatst worden, teveel mensen zijn geen voorstander dat dit zeil pal voor de kerk staat. De gemeente gaat nu bekijken wat er de volgende jaren mee moet gebeuren. Om het centrum van Gooik aantrekkelijker te maken besliste de gemeente om een groot en een klein zeil te plaatsen. Het grote zeil blijft het hele jaar door in het centrum staan, het kleine zeil dat normaal pal voor de kerk staat, wordt alleen geplaatst tijdens de zomermaanden. Nadat vorige winter het kleine zeil was afgebroken gingen er steeds meer stemmen op om dit zeil niet meer terug te plaatsen. “Het kleine zeil wordt dit jaar niet teruggeplaatst voor de Sint-Niklaaskerk in Gooik. Heel wat mensen vonden het niet gepast om zo een zeil pal voor de kerk te plaatsen en hierdoor was het beeld dat boven de ingang van de kerk staat, niet meer zichtbaar”, vertelde eerste schepen Simon De Boeck(CD&V)ons.