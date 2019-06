Het gouden paar Frans en Diane vierden feest Marc Colpaert

30 juni 2019

17u02 2

Frans De Vroede en Diane Hemmerijckx uit Gooik vierden hun gouden huwelijk met familie en vrienden in de zaal Casy in Vlezenbeek. Ze leerden elkaar kennen bij Mongsken in Pamel en het was liefde op het eerste gezicht, zo liet Frans ons toch weten. Ze trouwden wat later en kregen twee kinderen dirk en Annelies die op hun beurt zorgden voor drie kleinkinderen. Frans was metaalarbeider, Diane werkte in het schoenfabriek van Letienne en deed tevens 20 jaar de busbegeleiding voor de Gooikse scholen. Frans speelde jaren voetbal en was 19 jaar scheidsrechter, hij is daarnaast ook een kei in het opstellen van tal van moeilijke sport- of muziekvragen voor tal van lokale quizzen in de gemeente. Ze kregen van de burgemeester Michel Doomst een mooie ruiker bloemen aangeboden.