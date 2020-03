Heidetochten Kester-Gooik organiseren 21ste Camtochten Amber Gys

06 maart 2020

16u15 0 Gooik Op zondag 29 maart gaan de 21ste Camtochten in Gooik door. Tijden de wandeltocht willen de organisatoren de mensen laten genieten van het golvend Pajottenland.

Groene plekjes en landelijke gebieden vormen de hoofdbestanddelen in deze tocht. Er is keuze uit 11 afstanden tussen 5 en 50 km. De kortste afstand is over een volledig verhard parcours. Afhankelijk van de gekozen afstanden kom je langs Leerbeek, Pepingen, Kester, Heikruis en Gooik.

De parcoursbouwers van De Heidetochten Kester-Gooik kiezen voor veldwegen en rustige binnenwegen. Deze keer laten zij ook de Kesterheide niet links liggen (voor de afstanden vanaf 18 km). Ook de glazen constructie van het Plattelandscentrum Paddenbroek kunnen bewonderd worden. De wandelaars krijgen vanaf de 7 kilometer bij Meubelen Heim-Pollé te Leerbeek een verrassingsgeschenk.

Starten kan van 7 tot 15 uur aan de zaal Familia in Gooik. De deelnemers aan de 50 kilometer mogen al vanaf 6 uur starten.