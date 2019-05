Heide- en Bruegeltochten door het Pajottenland Marc Colpaert

28 mei 2019

Op zondag 2 juni organiseert de vereniging De Heidetochten Kester-Gooik hun Heide- en Bruegeltochten door het mooie landschap van het Pajottenland. Het golvende Pajottenland, waarin Bruegel zijn landschappen schilderde, is een prachtig wandelparadijs. Wijdse uitzichten over akkers, glooiende weiden en kleine stukjes natuurgebieden staan op het menu, met andere woorden u kunt maximaal genieten van het ‘boerenlandschap’ van Bruegel alsook van de Kesterheide. Starten kan in de zaal Edele-Brabant in Gooik en men kan kiezen uit verschillende afstanden van 3 tot 50 kilometers, het tijdstip van vertrek kiest u zelf tussen 6.30 uur en 15 uur. Voldoende en verzorgde rustposten geven de wandelaars de kans om even op adem te komen. Het lokale Tongsneydersbier en de typische boterham met hesp, plattekaas of breugelkop zorgen voor een mooie afsluiter. Meer info kan men vinden op: www.heidetochten.be