Heemkundige Kring ontdekt Oplombeek (en brengt hommage aan Frans Peetermans) Michiel Elinckx

05 september 2019

17u37 0 Gooik Op zaterdag 21 september organiseert de Heemkundige Kring Gooik een wandeling door het Gooikse gehucht Oplombeek. Daarnaast wordt het laatste boek van Frans Peetermans, die in mei op 79-jarige leeftijd overleed, voorgesteld.

De wandeling start tussen 12 en 15 uur aan restaurant Popelier in de Populierenstraat. De wandeling gaat door Oplombeek en brengt de sportievelingen langs huizen en locaties die auteur Frans Peetermans beschreef in zijn laatste boek ‘Oplombeek: een wandeling en het hof van Mergelingen’. De wandeling is tevens een hommage aan Peetermans, die in mei overleed. Na de wandeling krijgt iedereen bij aankomst een drankje en een boterham met platte kaas. Iedereen kan het laatste boek van Peetermans nadien ook kopen. Leden van de Heemkundige Kring Gooik betalen 12,50 euro, niet-leden 15 euro.