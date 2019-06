Heel wat mensen kwamen een rolmops eten in café Stuivenberg Marc Colpaert

07 juni 2019

Omdat Marleen Tielemans ondertussen al weer vijf jaar achter de tapkast van haar café Stuivenberg staat, werden alle klanten uitgenodigd om een rolmops te komen eten. Gedurende vele jaren was er een café op de hoek van de Stuivenbergstraat en de Eeckelstraat in Gooik. Bijna vijftig jaar lang werd dit café uitgebaat door Jeanne Van Der Kelen en Gustaaf Tielemans, die het café overnamen van hun ouders. Toen Jeanne en Gustaaf kwamen te overlijden was het café twee jaar dicht, maar in 2014 opende hun dochter Marleen opnieuw ‘haar’ volkscafé Stuivenberg in Gooik. Als kind is ze er als het ware in opgegroeid, het was dan ook een deel van haar leven. Elk jaar op het einde van de maand mei, nodigt Marleen haar klanten uit om gezellig een rolmops met boontjes en aardappelen te komen eten. “Ik had wel op wat volk gerekend, maar dat ze met zovelen gingen langskomen had ik niet verwacht”, lacht ze. Ondertussen waren ook haar dochters Anke en Maya samen met de vriendinen van Marleen, Els, Rina en Elisabeth druk in de weer, om alle mensen van het nodige vocht en eten te voorzien. Er werden zelfs buiten het café enkele extra tenten geplaatst, want voor zoveel mensen was er in het café echt geen plaats. Tot laat in de nacht werd er een stevig feestje gevierd.