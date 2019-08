Heel wat mensen kregen een geschenkje

Tijdens de Pareltjesworp in Gooik waren er naast een gouden pareltje nog tal van andere prijzen te winnen. Ilse Declercq en Franky Vandenkerckhof uit Galmaarden pakten het gouden exemplaar dit jaar, maar er waren dus nog tal van andere winnaars. Zo wonnen Frauke Neufkens en Daniel Devos ieder een waardebon van 100 euro, de kinderen Jenna Noël en Korneel Van Roye kregen een mooie rugzak en Johnny Hoogstoel kreeg een bierattentie mee naar huis. Hans Tollebeek kreeg tenslotte een mand met streekproducten en Inne Van Eeckhoudt kreeg een mooi beeldje. Iedereen was tevreden met zijn of haar geschenk en beloofde om volgend jaar opnieuw naar de Pareltjesworp te komen.