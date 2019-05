Heel grote kans dat burgemeester Michel Doomst (CD&V) zitje in Vlaams Parlement verliest Marc Colpaert

26 mei 2019

20u51 2

Zoals het er nu uitziet is de kans groot dat burgemeester Michel Doomst (CD&V) uit Gooik, zijn zitje in het Vlaams Parlement mag vergeten. Alle stemmen zijn nog niet geteld, maar het is nu al duidelijk dat de CD&V nationaal gezien, enkele procenten verlies zal lijden. “Als ik op de voorlopige resultaten mag voortgaan, dan hebben wij het in ons kanton niet zo slecht gedaan. Maar ik stond op de vierde plaats op de lijst en ik had het al gezegd dat dit een gevaarlijke plaats was. Ik vrees dan ook dat er voor mij geen plaats meer zal zijn in het Vlaams parlement. Dit zal in ieder geval geen goede zaak zijn voor onze regio als we vanuit onze regio geen afgevaardigde in het parlement meer hebben”, besluit de burgemeester.