Hamertjes Cup gewonnen door Postboys en FC Nigewuun Marc Colpaert

11 juni 2019

De mannen van de Postboys en de vrouwen van FC Nigewuun werden de winnaars van de tweede Hamertjes Cup in Oetingen.

Op de terreinen van VC Oetingen werd de tweede Hamertjes Cup georganiseerd waar in totaal 30 voetbalploegen aan meededen. Er waren 24 mannenploegen en zes vrouwenploegen. Ook al viel er af en toe eens wat regen, dit kon toch niet de pret bederven. Bij de mannen was de ploeg van de Postboys de beste en als prijs kregen ze een daguitstap naar een racecircuit in ons land. Bij de meiden was het de ploeg van FC Nigewuun die de beste waren. Als prijs mogen de dames van deze ploeg allemaal samen naar een comedy avond gaan.