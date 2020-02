Haan op kerktoren Oetingen werd veilig naar beneden gehaald Amber Gys

14 februari 2020

10u35 4 Gooik Tijdens de storm van afgelopen weekend is de haan bovenop de kerktoren van Oetingen scheef gaan hangen. De gemeente nam maatregelen om de veiligheid te kunnen garanderen. Een gespecialiseerde firma heeft uit voorzorg de haan van de kerktoren gehaald.

Vrijdagvoormiddag kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse die de haan op de kerktoren heeft verwijderd. Er zware klus, want de gietijzeren haan weegt meer dan 100kg. “Er was valgevaar rondom de kerk dus hebben we de haan veilig naar beneden moeten halen. De haan wordt gerestaureerd en terug aan elkaar gelast. Daarna zal hij opnieuw bevestigd worden aan de kerktoren. Het was een speciale beleving, zeker niet alledaags”, vertelt Glen Botten van dakwerken De Vos.

Volgens burgemeester van Gooik Michel Doomst was alles onder controle: “De mensen van de kerkfabriek hebben heel alert gereageerd en op die manier samengewerkt met de gemeente om te bekijken wat er moest gebeuren. We hebben donderdagavond veiligheidshekken geplaatst en de kerk volledig afgesloten om de veiligheid van de mensen te garanderen.”

De brandweer was vorig weekend al ter plaatse om de haan weg te halen, maar hun ladder was te kort. Normaal moest de firma gisteren al ter plaatse gaan om de haan op zijn plaats te krijgen, maar door de stevige wind heeft de gemeente dit dus moeten uitstellen.