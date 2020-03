Exclusief voor abonnees Grote wokrestaurants sluiten deuren om verspreiding van coronavirus tegen te gaan TVP/WDS/BKH/AGG

09 maart 2020

16u48 32 Gooik Verschillende Chinese wokrestaurants sluiten deze maand de deuren om een verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sommigen blijven geopend, maar houden wel rekening met een eventuele sluiting als klanten zouden wegblijven. De sluitingsperiodes variëren wel.

De wokrestaurants die de deuren sluiten zijn voornamelijk zaken die tientallen tot soms tweehonderd gasten kunnen ontvangen. Veel volk bij elkaar in dezelfde ruimte zien sommige klanten niet meer zitten. Ook uitbaters en personeel beginnen zich daar vragen bij te stellen. Wok Garden in Leerbeek (Gooik) sloot zo bijvoorbeeld zondag al de deuren. “Van zodra we wisten dat iemand uit Gooik besmet was met het virus namen we de beslissing om voor onbepaalde tijd te sluiten”, valt er te horen. “Uit angst dat iemand met het virus bij ons zou komen eten. Hoe lang we de deuren sluiten weten we nog niet. In ieder geval willen we niet dat mensen ons mijden, puur omdat we van Chinese afkomst zijn.”

