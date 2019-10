Groen wilt 'telramen' in het Pajottenland en stelt speedgun ter beschikking Michiel Elinckx

13 oktober 2019

19u02 0 Gooik Groen Pajottenland stelt een gratis speedgun ter beschikking aan de inwoners. Met de speedgun kunnen mensen een objectieve snelheidsmeting van voertuigen in hun straat uitvoeren.

In Leuven, Gent, Aalst en Schaarbeek werd onlangs een ‘citizen science’ project gelanceerd om het verkeer in je straat met een volautomatische teller te registreren. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt. Groen Pajottenland stelt voor om ook in het Pajottenland in te tekenen op het project ‘Telramen’. “Maar dat is een beslissing die de gemeenten moeten nemen”, zegt Alwin Loeckx van Groen Pajottenland. “In afwachting is er dus al de speedgun die gratis kan ontleend worden door alle inwoners. Op die manier krijgen burgers een drukkingsmiddel in handen voor veiliger verkeer.”