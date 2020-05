Groen Gooik zal gemeenteraad zelf livestreamen via Faceboook Amber Gys

25 mei 2020

17u33 0 Gooik De Gooikse gemeenteraad van 26 mei valt voor het eerst digitaal live te volgen mits vooraf inschrijving. Groen Gooik vindt dat mensen zich niet zouden moeten inschrijven, en zullen daarom de gemeenteraad livestreamen via hun Facebookpagina.

De Gooikse partij Groen vindt het positief dat de gemeente de burgers de kans geeft om de gemeenteraad opnieuw live te volgen. “We hadden hier samen met andere partijen al een tijdje op aangedrongen”, klinkt het bij Alwin Loeckx. “Door iedereen te laten meekijken, worden de gemeenteraadsleden aangezet tot beter debat en kunnen geïnteresseerde burgers mee opvolgen.”

De gemeente zette een systeem op waarbij je je vooraf moet registreren en dan via een toegezonden link de vergadering van de gemeenteraad kan volgen. “Deze registratie is een overbodige hindernis. Wij vragen daarom om de digitale gemeenteraad volledig publiek te maken op de meest eenvoudige manier en zonder registratie. Daarom zullen we zelf de gemeenteraadszitting livestreamen via Facebook.”

Vragenuurtje

De partij stelt ook enkele andere punten voor om de gemeenteraad beter te laten verlopen. “Neem in het reglement van de gemeenteraad op dat burgers zelf voorstellen op de agenda kunnen zetten, op voorwaarde dat er voldoende handtekeningen verzameld zijn. Ook kan er voor elke gemeenteraad een vragenuurtje ingelast worden voor burgers. Inwoners kunnen dan vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen die hij of zij vooraf heeft ingediend.”