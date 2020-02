Groen Gooik wil lindebos op oude sportterreinen aanplanten Amber Gys

24 februari 2020

17u26 2 Gooik Afgelopen weekend plantte Groen Gooik enkele linden aan de oude atletiekpiste Houteman in Gooik. Zo willen ze een lindebos aanplanten van 18 hectare in het centrum van de gemeente.

“Overal maakt men stevig werk van meer bos, maar in Gooik blijft het wat dat betreft heel stil. De ‘parel van het Pajottenland’ heeft nochtans heel weinig bos, amper een derde van een gemiddelde Vlaamse gemeente”, vertelt Alwin Loeckx van Groen Gooik. “Er zijn twee verlaten voetbalterreinen en een oude atletiekpiste. Dat is al goed voor twee hectare nieuw bos.”

Alwin Loeckx en Lode Dehantschutter van Groen Gooik plantten symbolisch enkele linden op de oude atletiekpiste. “Voor de invulling van de rest van het Lindebos kan dan nadien, op vrijwillige basis, met de eigenaars bekeken worden of ze eventueel als privé persoon willen bebossen of bereid zijn om hun percelen te verkopen. De Vlaamse overheid en de provincie voorzien royale subsidies en de gemeente heeft ook eigen middelen vanuit het openruimte fonds”, vult Lode Dehantschutter aan.

Totaalplan

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) vindt dat dit niet zonder overleg mocht gebeuren. “Ik ben akkoord dat er een totaalplan moet komen voor heel Gooik. Het enige probleem met de atletiekpiste is dat die grond met de beekvallei toebehoord aan de landbouw en dat zo’n zaken dus eerst met de landbouwers moet overlegd worden. Ook weet ik niet of het verantwoord is om met deze bomen het prachtige open zicht naar Strijland weg te nemen. We staan allesinds wel open voor overleg.”