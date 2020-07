Groen Gooik vraagt gemeente verder te gaan met herinrichting dorpsplein (en denkt aan bouwregels voor het centrum) Tom Vierendeels

05 juli 2020

19u28 0 Gooik Groen Gooik gaat enkele bezorgdheden van leden en inwoners overmaken aan het gemeentebestuur. Zij hadden het dorpscentrum liever anders ingericht zien worden en vrezen ook een verstedelijking door de bouw van appartementsgebouwen.

“Het is hier intussen al een stukje positiever”, zegt Alwin Loeckx van Groen Gooik tijdens een persmoment op het dorpsplein. “Er is minder parkeergelegenheid, meer groen en er is een plekje waar je iets kan drinken, maar het loopt bij de uitvoering van projecten volgens ons toch wat spaak. Het bestuur is niet consequent genoeg. Zo ging de parking volledig verdwijnen terwijl de vergroening eerder beperkt gebleven is. Het is een plein dat niet de eigenheid van ons dorp uitstraalt.”

Criteria

Daar komt volgens Loeckx de hoogbouw bij. Momenteel wordt aan het plein een appartementsgebouw afgewerkt waarvan het gelijkvloers ingenomen zal worden door Esthetiek Rani. “We zijn voorstander van het invoeren van criteria waaraan projectontwikkelaar moeten voldoen”, luidt het. “Zo kan de gemeente beslissen waar er wordt gebouwd en in welke stijl.”

“Normaal ging er hier ook een fietsstraat komen in het centrum”, gaat Loeckx verder. “In de praktijk moeten we dus vaststellen dat de werken maar half uitgevoerd zijn en niemand tevreden is. Er werd participatie opgezet, maar trekt dat ook door bij de uitvoering van plannen in plaats van enkel bij de opmaak ervan. Wij willen vooral dat het hier voor één of twee generaties nog een aangenaam dorpsplein is.”