Groen Gooik: “Verloren energie die in affaire gestoken wordt had vermeden kunnen worden door transparanter bestuur” Tom Vierendeels

25 november 2019

16u47 0 Gooik Groen Gooik vindt het onderzoek naar mogelijk gesjoemel op het gemeentehuis verloren moeite. “Alles had vermeden kunnen worden door een transparanter bestuur”, klinkt het. Zij hopen dat er snel meer aandacht gestoken kan worden in andere thema’s.

“Alle verloren energie die nu in deze affaire wordt gestoken had vermeden kunnen worden door een transparanter bestuur”, zegt Alwin Loeckx van Groen Gooik. “Er zijn voldoende andere thema’s die dringend meer aandacht verdienen zoals verkeersveiligheid, natuur en landbouw, verstedelijking en sociale thema’s. De recente huiszoekingen bij de algemeen directeur en op het gemeentehuis zijn ernstig, maar ook jammer voor onze gemeente. We willen ons niet uitspreken over schuld of onschuld en wachten het onderzoek af.”

Geen vragen gesteld

Toch hebben ze een verklaring voor het mislopen. “Deze affaire is een symbool van de achterhaalde politieke cultuur in onze gemeente”, vertelt Loeckx. “Al te vaak worden zaken nog in een gemoedelijke sfeer geregeld en worden daar verder geen vragen over gesteld. Dat klinkt sympathiek, maar is niet op maat van een moderne gemeente door het ontbreken van aandacht voor transparantie, ingebouwde controles en efficiëntie.”

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) gaf gisteren wel nog mee dat dit momenteel wel het geval is door onder meer een aangestelde kwaliteitsmanager en een intern controlesysteem. Groen geeft ook enkele voorbeelden: “Meer samenwerking in het Pajottenland voor bijvoorbeeld het financieel beheer. Dat kan door het aanstellen van intergemeentelijke financiële ambtenaren met de nodige expertise en onafhankelijkheid, besparingen door aankopen van gemeenten te bundelen enzovoort.”

Deontologische commissie

Toch wil ook Groen dat de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt. “De algemeen directeur (om wie het onderzoek draait red.) is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente, maar het college van burgemeester en schepenen zijn als politiek orgaan uiteindelijk verantwoordelijk”, klinkt het. “De absolute meerderheid van CD&V en de huidige secretaris gaan al tientallen jaren samen en zijn dus nauw vervlochten.”

N-VA gaf dit weekend ook al te kennen op de gemeenteraad te vragen naar het samenkomen van een deontologische commissie “om ook de politieke verantwoordelijken te achterhalen”.