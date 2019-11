Gouden koppel Annie en Roger leerden elkaar kennen bij de scouts Marc Colpaert

05 november 2019

Roger Pauwels en Annie Appelmans vierden hun gouden huwelijksfeest met familie en vrienden in het Krekelhof in Gooik. Ze leerden elkaar kennen bij de scouts en zijn vandaag nog steeds actief bij de oud-scouts. Roger en Annie werden leerkrachten en stonden beiden jaren in het onderwijs, Roger in Herne en Annie in Gooik. Ze werden verliefd, trouwden en kregen samen twee kinderen Sigrid en Stephane, ondertussen aangevuld met vier kleinkinderen. Om hun 50 ste huwelijksverjaardag extra in de verf te zetten werd er een leuk feestje georganiseerd.