Gouden huwelijk bij de familie De Schutter Marc Colpaert

24 juli 2019

11u15 7 Gooik Albert De Schutter en zijn vrouw Jacqueline De Coster vierden samen met familieleden en vrienden hun gouden huwelijksverjaardag in de zaal Edele-Brabant in Gooik.

Tijdens een feest in een tent in Eizeringen liepen ze mekaar tegen het lijf, werden verliefd en trouwden enige tijd later. Wat later werden Linda, Griet, Filip en Kristof geboren, die op hun beurt zorgden voor zeven kleinkinderen. Om het huwelijksfeest van 50 jaar geleden nog eens over te doen werden familie en vrienden uitgenodigd voor een groot feest in de zaal Edele-Brabant. Ons gouden koppel is vandaag nog actief op verschillende vlakken, naast het spelen van petanque helpen ze tevens als vrijwilligers bij de bloedafname in Gooik.