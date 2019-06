Goud voor Theophiel en Godelieve Marc Colpaert

30 juni 2019

Theophiel Van Belle en Godelieve Minner vierden samen met familie en vrienden hun gouden huwelijksverjaardag in de feestzaal Castel in Herne. De vonk bij ons koppel sloeg over meer dan 50 jaar terug tijdens een bal in Herfelingen. Ze werden smoorverliefd en trouwden wat later. Enkele jaren later werd hun enige dochter Sandra geboren, die op haar beurt zorgde voor een kleinzoon Jens. Theophiel was lasser, Godelieve was stikster een blijkbaar goede combinatie, want na 50 jaar zijn ze nog steeds samen. Reden genoeg dus om een groot feest te organiseren met vrienden en familie. Het koppel gaat nog graag eens naar de zee om er mosselen te eten en tweemaal per maand komen ze naar De Castel in Herne voor een namiddagje dansen.