Gooikse scholieren liepen 2.000 euro bij elkaar voor Congolese straatkinderen Tom Vierendeels

15 januari 2020

17u20 0 Gooik Pater Eric Meert (68) die al meer dan veertig jaar in Congo woont om straatkinderen te helpen heeft van de Gooikse kinderraad 2.000 euro ontvangen. Het geld werd bij elkaar gelopen door de Gooikse scholieren tijdens de scholenloop. Daarnaast werd 2.000 euro gebruikt voor de aankoop van sportmateriaal.

De Gooikse kinderen lieten zich voor de scholenloop eind september sponsoren en konden zo 4.000 euro bij elkaar lopen. De helft daarvan werd gebruikt om springbokken aan te kopen voor de sporthal zodat de scholieren hier ook gebruik van kunnen maken. De andere helft wordt traditiegetrouw geschonken aan een goed dit doel. Dit jaar werd gekozen voor het project Bakanja Ville van Don Bosco. Bakanja Ville is een gebouw in het Congolese Lubumbashi waar Eric Meert uit Sint-Pieters-Leeuw als Salesiaan sinds de jaren zeventig verblijft. Zijn zussen Greta en Marie-Jeanne namen de symbolische cheque in ontvangst. Pater Eric zet zich voornamelijk in voor de straatkinderen en rijdt ook ‘s nachts rond om ze op te pikken. Vervolgens kunnen ze in Bakanja Ville de nacht doorbrengen. In een verder stadium proberen de paters de kinderen ook naar een van hun scholen te laten gaan of proberen ze hen een beroep aan te leren.

De link tussen Gooik en Lubumbashi is te vinden bij Eric Van Cauteren, lid van de sportraad. Hij werd geboren in Bakanja Ville en dat gebouw werd dus later aangekocht door de paters. De straatkinderen worden in dat gebouw ‘s nachts opgevangen. Intussen lijkt de situatie daar ook te escaleren omdat meer en meer meisjes op straat belanden. Het aantal tienerzwangerschappen stijgt er nu ook. Naar schatting leven zo’n drie- tot vijfduizend kinderen op straat in Lubumbashi.