Gooikse kunstenaars onderweg in het Bruegeliaanse landschap Rudy Boon maakt foto’s via een zeer oude methode Marc Colpaert

03 oktober 2019

09u37 0

Niet minder dan 30 kunstenaars uit Gooik stellen hun werken tentoon in De Cam en op een locatie langs de kunstroute in Gooik op 5 en 6 oktober. Een van die kunstenaars is fotograaf Rudy Boon uit Kester die foto’s maakte niet met een digitale camera maar met een oude gaatjescamera. Tijdens het eerste weekend van oktober stellen 30 kunstenaars hun werken tentoon op 15 locaties, langsheen de prachtige kunstroute ‘Gooikse kunstenaars onderweg in het Bruegeliaanse landschap’. In de cultuurschuur van De Cam in Gooik , het begin en eindpunt van de kunstroute, stelt elke kunstenaar telkens 1 werk tentoon. Fotograaf Rudy Boon, is een van de kunstenaars uit Kester. Rudy is vooral actief met het maken van foto’s van landschappen en portretten. Hij neemt ons nu mee ‘Op wandel met de Markiezin’, tijdens een tochtje door het park van Gaasbeek en toont unieke impressies die gemaakt zijn, niet met een digitale camera maar met een analoge pinhole/gaatjescamera en met edele afdruktechnieken uit de jaren 1870-1900 volgens het Kallitypie. Dit werd gebruikt in de tijd toen het kasteel van Gaasbeek herbouwd werd in zijn huidige vorm. U kunt deze unieke beelden gaan bekijken in de Bruneaustraat 16 in Kester. De kunstroute is toegankelijk op zaterdag 5 en zondag 6 oktober van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie en de namen van alle deelnemers, kan men vinden op www.gooik.be