Gooikse kinderen ontvangen bloemenzaad zodat ze de bijen een handje kunnen helpen Amber Gys

04 juni 2020

17u30 1 Gooik Enkele kinderen van basisschool De Oester in Gooik kregen afgelopen donderdag bloemzaadjes van de gemeente. De gemeente hoopt dan ook dat deze zaden binnenkort een bloementapijt in de tuinen zullen opleveren.

Kinderen uit basisschool De Oester in Strijland kregen donderdagmiddag van de gemeente een zakje bloemenzaad. In totaal worden 800 zakjes in Gooik verdeeld dankzij de provincie Vlaams-Brabant in de verwachting dat deze thuis gezaaid worden. “We hopen dat de kinderen samen met hun ouders de zaden uitstrooien op een stukje omgeploegde tuin”, zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). “Op deze manier zullen heel wat bloemenvelden in de tuinen ontstaan in Gooik. Het mengsel bevat stuifmeelrijke bloemen die op termijn veel bijen zal aantrekken.”

Dit project keert vanuit de provincie jaarlijks terug naar aanleiding van ‘De week van de bij’. In totaal verdelen 41 gemeenten uit Vlaams-Brabant de bloemenzaadzakjes aan hun inwoners. Eén zakje is goed om 40m² in te zaaien en bevat een fleurig mengsel met klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. De gemeente Gooik onderneemt ook al enkele jaren een aangepast maaiplan in het voordeel van de bijen. Zo worden enkele stukken van een grasveld wat langer gelaten om de fauna en flora hun werk te laten doen. “Maar daar kunnen we op termijn nog meer werk van beginnen maken”, sluit De Boeck af.