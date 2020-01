Gooikse jeugd viert overgang van oud naar nieuw samen in de kantine van K.V.Kester-Gooik Marc Colpaert

01 januari 2020

11u20 2

Met meer dan 100 waren ze, allemaal jonge mensen uit Gooik, die samen uit de bol gingen op de laatste avond van 2019, dit tijdens een geslaagd feestje in Gooik.

Heel wat jonge mensen van Gooik zakten af naar de kantine van de voetbalclub van K.V. Kester-Gooik in de Lindestraat om er gezellig samen uit de bol te gaan. Ook dit jaar sloegen alle Gooikse jeugdverenigingen de handen in elkaar en organiseerden samen een spetterend privé-feestje in de kantine. “Sinds enkele jaren wordt er geen fuif meer georganiseerd in onze gemeente. Dus wilden wij op deze laatste dag van het jaar in onze gemeente iets doen voor de jeugd van Gooik en dus organiseren wij dit feestje onder ons, waar meer dan 100 personen zich voor inschreven. Momenteel loopt het allemaal heel vlotjes, iedereen is blij en de sfeer is super”, vertelde Samuel Billens. Enkele plaatselijke dj’s zorgden voor de leuke muziek en de jongeren dansten zowat de hele avond, vooral de dames waren niet weg te slaan van de dansvloer. Vorig jaar werd er nog vuurwerk afgestoken maar dat was dit jaar niet meer het geval. “Sinds enkele maanden is het verboden om nog vuurwerk af te steken in onze gemeente, dat is natuurlijk spijtig, maar het feest is daarom niet minder leuk”, zei Samuel Billens. Het feestje liep tot in de vroege uurtjes.