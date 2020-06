Gooiks oud-burgemeester en voormalig gedeputeerde Jan Anthoons (87) overleden Bart Kerckhoven

21 juni 2020

18u38 1 Gooik De Gooikse oud-burgemeester en voormalig gedeputeerde Jan Anthoons is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn zoon Herman zondagochtend bekend op Facebook.

Anthoons nam in 1958 voor het eerst deel aan de verkiezingen. Hij werd meteen verkozen in de gemeenteraad van Oetingen. Zes jaar behaalde de CVP’er voor het eerst de meeste voorkeurstemmen maar liet hij de sjerp aan een ander. Ook na 1970 hield hij de boot af maar in 1976 werd hij dan toch burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Gooik. Zes jaar later koos hij voor een politieke carrièrewending door als gedeputeerde in het toenmalige provinciebestuur van Brabant te zetelen. In Leuven verdedigde hij bijna twintig jaar lang de belangen van de inwoners van de het Pajottenland en de Zennevallei. In 2000 nam hij afscheid van de politiek. Maar de microbe was toen wel al doorgegeven aan zijn zoon Herman die zelf ook gemeenteraadslid en schepen werd in Gooik.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Anthoons haalde ook buiten zijn politieke activiteiten de media toen hij in 1985 als één van de weinigen een glimp opving van de vluchtende Golf GTI van de Bende van Nijvel die even voordien moordend toesloeg in de Delhaize-supermarkt in Aalst.