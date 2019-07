Gooikoorts maakt zich op voor zeventiende editie (met een internationaal programma) Michiel Elinckx

01 juli 2019

11u11 0 Gooik Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli is er de zeventiende editie van Gooikoorts, het internationale folkfestival.

Het programma van Gooikoorts is goedgevuld, met onder meer groepen uit Noorwegen, Frankrijk, Canada, Bretagne Schotland, Ierland en Færøer. Daarnaast krijgen ook Vlaamse groepen, zoals de mannen van Arjaun, een plaats op de affiche. “Verspreid over drie dagen bieden we twintig concerten, een inspirerende concertmis en drie bals aan. Daarnaast is er een uitgebreide instrumentenbouwersmarkt, een festivalmarkt, diverse workshops en een vrij podium”, laat de organisatie weten.

Bruegel

Gooikoorts laat ook het Bruegeljaar niet zomaar voorbijgaan. De organisatie organiseert enkele evenementen om de meester-schilder te eren. “In heel wat schilderwerken, zoals ‘De Bruiloft’, zie je prachtige afbeeldingen van doedelzakken die je kunt bewonderen, beluisteren of bespelen op onze instrumentenbouwersmarkt”, aldus de organisatie. “Zelfs een doedelzakkenfanfare staat op het programma. Zondag brengt De Langezangtafel een aantal liederen over Pieter en Kinderspelen hoort sowieso thuis in het programma voor de kinderen. Niet te versmaden streekgerechten, een goeie Lambiek en een mattentaart zullen zeker niet ontbreken.” Vrijdag start Gooikoorts om 18 uur, zaterdag vanaf 10.45 uur en zondag om 1.30 uur. Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Gooik. Meer info vind je op www.gooikoorts.be.