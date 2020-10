Gooik zet kinderbegeleiders in de bloemetjes Amber Gys

13 oktober 2020

13u35 0 Gooik De gemeente Gooik zet deze week alle kinderbegeleiders in de bloemetje tijdens de Week van de Kinderbegeleider , die dit jaar het thema ‘Beestig bedankt!’ draagt.

In Gooik is er een uitgebreid aanbod van kinderopvang. Een deel van de uitbating van de groepsopvang gebeurt door de gemeente zelf, in samenwerking met Infano. Verder zet de gemeente ook in op begeleiders in de Buitenschoolse Kinderopvang, de begeleiding bij het busvervoer van en naar school en het middagtoezicht in de Gooikse scholen en de speelpleinwerking tijdens vakantieperiodes. “Alle kinderbegeleiders bleven tijdens de coronacrisis dagelijks het beste van zichzelf geven”, zegt schepen van Kinderopvang Simon de Boeck (CD&V). “We merken dat de kinderopvang weer op volle toeren draait en bijna alle kinderen weer aanwezig zijn.”

Elk kind een plaats

Door de coronacrisis moet er wel voldaan worden aan strenge veiligheidsvoorschriften. Momenteel zijn er voorlopig nog geen besmettingen in de kinderopvangplaatsen van Gooik. Ondanks alles kijkt coördinator kinderopvang Dorothée Devogeleer alvast uit naar de toekomst. “Onze ambitie is elke ouder die een plaats in de kinderopvang nodig heeft, een plaats te kunnen aanbieden”, vertelt ze. Dankzij het Loket Kinderopvang Pajottenland moeten ouders nu hun aanvraag maar één keer doen. Hun aanvraag wordt verstuurd naar alle kinderopvanginitiatieven. Verder willen we in gemeentelijk kinderdagverblijf Het Zonnetje meer inzetten op ouderparticipatie. Zo brengen we ouders en kinderopvang dichterbij elkaar.”