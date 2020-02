Gooik verkoopt dorpsschool om STEAM-project te realiseren

Amber Gys

28 februari 2020

17u50 0 Gooik Tijdens de jongste gemeenteraad in Gooik werd een principiële beslissing goedgekeurd om de gemeenteschool van Oetingen te verkopen. De nieuwe eigenaar moet in het nieuwe project plaats voorzien voor zowel de bibliotheek en de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

In 2022 krijgen zowel de basisschool en de kleuterschool in Oetingen een nieuw gebouw. De huidige dorpsschool zou daardoor leeg komen te staan. “De gemeente wil het gebouw verkopen maar daarvoor wel strenge voorwaarden opleggen. De bibliotheek en de academie moeten in dat project een nieuw onderdak krijgen. Via een STEAM-project (Science-Technics-Engineering-Arts-Mathematics) willen we hier educatieve activiteiten onderbrengen onder de vorm van wetenschap en techniek”, zegt burgemeester Michel Doomst.

Volgens de gemeente heeft de VUB al interesse getoond in een gelijkaardig project.