Gooik schaft de milieubelasting af maar maakt de afvalzak duurder in 2020 Grote afvalzak van 1,2 euro naar 2 euro Marc Colpaert

12 december 2019

17u47 0

De Gooikse inwoners betaalden dit jaar voor de laatste keer een milieubelasting van 30 euro per gezin en 15 euro per alleenstaande. Die kost valt vanaf volgend jaar volledig weg. In ruil daarvoor wil de gemeente de prijs voor een grote huisvuilzak optrekken van 1,2 naar 2 euro. Wie degelijk sorteert, is in het nieuwe systeem goedkoper af.

Onder de noemer de vervuiler moet maar betalen is de gemeente Gooik van plan om de milieubelasting volgend jaar af te schaffen. Tot daar het goede nieuws, daar staat wel tegenover dat de grote huisvuilzak duurder wordt van 1,2 naar 2 euro. “Wij weten echter dat gezinnen met kinderen in de pampers, meer restafval produceren dan een gemiddeld gezin. Daarom krijgen gezinnen met 3 of meer kinderen een gratis rol afvalzakken. Ook onthaalouders en personen met incontinentie genieten om dezelfde reden van deze compensatie”, legt schepen voor milieu Simon De Boeck(CD&V) uit.

Voor de gemeentebegroting is de operatie budgetneutraal. De inkomst uit de duurdere zakken wordt even hoog ingeschat dan de opbrengst van de huidige milieubelasting. De gemeente spaart daarnaast de administratieve personeelskosten uit voor de inning van de milieubelasting. Dat zorgde elk jaar voor een hele rompslomp om de aanrekening en de betalingen voor meer dan 4000 gezinnen op te volgen.

Wie verstandig de afvalstroom scheidt naar de juiste zak zal er ook financieel beter van worden. “Uit sorteeronderzoek blijkt dat er nog heel wat selectief inzamelbare fracties in de restafvalzak terecht komen, zoals organisch afval, PMD of papier en karton. Die fracties willen we er maximaal uit omdat ze recycleerbaar zijn en verwerking in verbrandingsovens duur en milieubelastend is”, besluit de schepen.