Gooik en Galmaarden zonder stroom Amber Gys

12 februari 2020

12u36 0 Gooik Verschillende delen van Gooik en Galmaarden zitten zonder stroom. Fluvius werd op de hoogte gesteld en probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) werd een hoogspanningskabel in Kester geraakt tijdens graafwerken. “Fluvius is op de hoogte van de stroomonderbreking. Het zal nog enkele uren duren voor dit probleem is opgelost”, aldus Doomst. Volgens Fluvius kunnen er tot 1500 huizen getroffen zijn.

