Gezocht nog wat lekkere ijsjes of chocolade voor de boerenmarkt

28 juni 2019

De wekelijkse boerenmarkt elke donderdagnamiddag in Kester boert goed en de mensen kunnen er terecht voor heel wat verse producten, toch is er nog plaats voor een extra kraam met lekkere producten zoals chocolade, ijsjes of ander snoepgoed. Al vele jaren is er op donderdagnamiddag ter hoogte van het begin van de Molenstraat een heuse boerenmarkt. Plaatselijke handelaars komen er hun groenten, brood of vlees aan de man brengen. Ook Godelieve Vandendoornent en haar dochter Veerle Van Hoedenaghe zijn vaste klanten van deze boerenmarkt. “Wij zijn van Kester en vinden dat we hier heel veel verse producten kunnen vinden. We hopen dan ook dat we hier nog lang mogen komen”, vertelde Godelieve. Ondertussen heeft Geert Heremans van de aardbeienhoeve uit Oetingen juist iemand besteld. “Het draait goed met onze wekelijkse markt, maar toch hebben wij zeker nog plaats voor een extra marktkramer. Ik heb al van verschillende mensen gehoord, dat iemand met ijsjes of met chocolade zeer welkom zou zijn op onze markt. Vandaag kan men dit hier niet vinden, wanneer er iemand interesse heeft om zulke producten aan te bieden dan mag hij steeds eens op donderdagnamiddag langskomen om daar even over te praten”, zegt Geert.