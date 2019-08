Gezellig buurtfeest in de Havilandstraat Marc Colpaert

05 augustus 2019

11u26 2

In de Havilandstraat in Leerbeek vierden de bewoners al hun 11 de buurtfeest, in totaal waren een 50 tal mensen van de partij. Ieder jaar organiseren de mensen van de Havilandstraat samen een gezellig buurtfeest, dit met hun lokale burgemeester Marc. Er werden enkele tenten geplaatst er was muziek en er was een varken aan ‘t spit, alle ingrediënten waren dan ook van de partij om er opnieuw een mooi en gezellig feest van te maken. Tijdens het feest werd ook een partijtje petanque gespeeld. Ook aan de kinderen werd gedacht want er stond een groot springkasteel. Naast de oude gezichten waren tevens enkele nieuwe inwoners van de partij om samen een feestje te vieren, dit alles in de voor deze gelegenheid verkeersvrije straat.